- Персональная скидка
Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569
Арт. X169109010134
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|760x390x660
|
Способ установки
|напольный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- SANTEK Бриз-эконом — недорогой унитаз российского производства. Предназначен для напольного монтажа, оснащен бачком. Механическое управление на базе однорежимной арматуры португальской компании Oliveira. Унитаз-компакт Santek Бриз выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию.
Преимущества
- Высококачественный сантехнический фарфор
- Лаконичный дизайн