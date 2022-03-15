Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569

Преимущества

Высококачественный сантехнический фарфор

Лаконичный дизайн

SANTEK Бриз-эконом — недорогой унитаз российского производства. Предназначен для напольного монтажа, оснащен бачком. Механическое управление на базе однорежимной арматуры португальской компании Oliveira. Унитаз-компакт Santek Бриз выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию.