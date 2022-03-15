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Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569
5.0
2
7 370 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569
Арт. X169109010134
5.0
2
Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569
  • Персональная скидка

Унитаз-компакт Santek БРИЗ WH202569

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7 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X169109010134
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
760x390x660
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • SANTEK Бриз-эконом — недорогой унитаз российского производства. Предназначен для напольного монтажа, оснащен бачком. Механическое управление на базе однорежимной арматуры португальской компании Oliveira.     Унитаз-компакт Santek Бриз выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

    Преимущества

    • Высококачественный сантехнический фарфор
    • Лаконичный дизайн