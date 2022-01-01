Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

Преимущества

Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;

Оснащен механизмом плавного опускания крышки;

Без антивсплеска;

Крышка-сиденье легко снимается, обеспечивая удобный уход;

Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.

Безободковый напольный унитаз-компакт с ультратонким, антибактериальным сиденьем с плавным закрыванием и легкосъемным механизмом.