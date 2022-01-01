Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
Арт. О00000016660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|780х370х650
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Способ установки
|напольный
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- Безободковый напольный унитаз-компакт с ультратонким, антибактериальным сиденьем с плавным закрыванием и легкосъемным механизмом.
Преимущества
- Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;
- Оснащен механизмом плавного опускания крышки;
- Без антивсплеска;
- Крышка-сиденье легко снимается, обеспечивая удобный уход;
- Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.