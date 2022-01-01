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Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
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Унитазы
    Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
    Арт. О00000016660
    Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
    Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
      Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
      Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

      Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. О00000016660

      Характеристики

      Производитель
      		Cersanit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Польша
      Габариты, мм
      		780х370х650
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Безободковый напольный унитаз-компакт с ультратонким, антибактериальным сиденьем с плавным закрыванием и легкосъемным механизмом. 

        Преимущества

        • Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;
        • Оснащен механизмом плавного опускания крышки;
        • Без антивсплеска;
        • Крышка-сиденье легко снимается, обеспечивая удобный уход;
        • Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.