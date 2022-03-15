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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109138
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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109138
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Способ установки
|напольный
|
Форма чаши
|овальная
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Унитаз-компакт Santeri с косым выпуском антивсплеск это превосходное решение для домашнего санузла. Элегантная форма фарфорового унитаза и его универсальный цвет впишутся в интерьер каждой ванной комнаты. Сидение и крышка были сделаны из полипропиленового сырья, покрытого затем антибактериальным составом для обеспечения гигиеничности и безопасности пользования. Однорежимный слив достаточно прост в обращении, а включенная функция антивсплеска не дает воде разбрызгиваться за пределы чаши, сохраняя помещение чистым.
Преимущества унитаза-компакт Santeri Версия с косым выпуском и полипропиленовым сидением Воротынск:
- Комфорт;
- Санитария;
- Стиль;
- Простота;
- Надежность.
Комплектация:
- Унитаз;
- Сливной бак;
- Арматура для сливного бака;
- Сиденье с крышкой;
- Монтажный комплект.