Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)

Унитаз-компакт Santeri с косым выпуском антивсплеск это превосходное решение для домашнего санузла. Элегантная форма фарфорового унитаза и его универсальный цвет впишутся в интерьер каждой ванной комнаты. Сидение и крышка были сделаны из полипропиленового сырья, покрытого затем антибактериальным составом для обеспечения гигиеничности и безопасности пользования. Однорежимный слив достаточно прост в обращении, а включенная функция антивсплеска не дает воде разбрызгиваться за пределы чаши, сохраняя помещение чистым.

Преимущества унитаза-компакт Santeri Версия с косым выпуском и полипропиленовым сидением Воротынск:

Комфорт;

Санитария;

Стиль;

Простота;

Надежность.

Комплектация: