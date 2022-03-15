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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
5.0
2
6 300 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109138
5.0
2
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
  • Персональная скидка

Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)

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6 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X169109138
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santeri
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Способ установки
напольный
Форма чаши
овальная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Унитаз-компакт Santeri с косым выпуском антивсплеск это превосходное решение для домашнего санузла. Элегантная форма фарфорового унитаза и его универсальный цвет впишутся в интерьер каждой ванной комнаты. Сидение и крышка были сделаны из полипропиленового сырья, покрытого затем антибактериальным составом для обеспечения гигиеничности и безопасности пользования. Однорежимный слив достаточно прост в обращении, а включенная функция антивсплеска не дает воде разбрызгиваться за пределы чаши, сохраняя помещение чистым.

    Преимущества унитаза-компакт Santeri Версия с косым выпуском и полипропиленовым сидением Воротынск:

    • Комфорт;
    • Санитария;
    • Стиль;
    • Простота;
    • Надежность.

    Комплектация:

    • Унитаз;
    • Сливной бак;
    • Арматура для сливного бака;
    • Сиденье с крышкой;
    • Монтажный комплект.