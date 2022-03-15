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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109139
- Персональная скидка
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109139
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|610х780х375
|
Способ установки
|напольный
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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск) это полный комплект, который подойдет как для совместного, так и раздельного санузла. Это компактное приспособление первоклассного качества, которое не только занимает мало пространства, но и экономит потребление воды. Благодаря механизму слива в одном режиме, в чашу поступает всегда одинаковое количество воды, что позволяет тратить ее гораздо меньше. Сиденье унитаза Воротынского ВЕСТ косого выпуска имеет крышку, покрытую антибактериальным раствором, что повышает гигиеничность многократного пользования.
Преимущества унитаза-компакт Воротынского ВЕСТ антивсплеск:
- Чистота;
- Малогабаритность;
- Элегантность;
- Экономия.
Комплектация:
- Унитаз;
- Монтажный комплект;
- Гарантийный талон.