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Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)
5.0
2
5 950 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)
Арт. X169109139
5.0
2
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)
  • Персональная скидка

Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск)

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5 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X169109139
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santeri
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
610х780х375
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск) это полный комплект, который подойдет как для совместного, так и раздельного санузла. Это компактное приспособление первоклассного качества, которое не только занимает мало пространства, но и экономит потребление воды. Благодаря механизму слива в одном режиме, в чашу поступает всегда одинаковое количество воды, что позволяет тратить ее гораздо меньше. Сиденье унитаза Воротынского ВЕСТ косого выпуска имеет крышку, покрытую антибактериальным раствором, что повышает гигиеничность многократного пользования.

    Преимущества унитаза-компакт Воротынского ВЕСТ антивсплеск:

    • Чистота;
    • Малогабаритность;
    • Элегантность;
    • Экономия.

    Комплектация:

    • Унитаз;
    • Монтажный комплект;
    • Гарантийный талон.