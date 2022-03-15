Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕСТ (арматура, сиденье, антивсплеск) это полный комплект, который подойдет как для совместного, так и раздельного санузла. Это компактное приспособление первоклассного качества, которое не только занимает мало пространства, но и экономит потребление воды. Благодаря механизму слива в одном режиме, в чашу поступает всегда одинаковое количество воды, что позволяет тратить ее гораздо меньше. Сиденье унитаза Воротынского ВЕСТ косого выпуска имеет крышку, покрытую антибактериальным раствором, что повышает гигиеничность многократного пользования.

Преимущества унитаза-компакт Воротынского ВЕСТ антивсплеск:

Чистота;

Малогабаритность;

Элегантность;

Экономия.

Комплектация: