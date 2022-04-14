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Унитаз Santek ЛИГА 302141
5.0
1
6 990 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Арт. X1691090432
5.0
1
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
  • Персональная скидка
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141
Унитаз Santek ЛИГА 302141

Унитаз Santek ЛИГА 302141

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6 990 ₽
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  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1691090432
5.0
1

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
760x340x640
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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