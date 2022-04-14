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Унитаз Santek ЛИГА 302141
Арт. X1691090432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|760x340x640
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Способ установки
|напольный
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С этим товаром смотрят
- Этот унитаз - достойный бюджетный вариант. Его лаконичный внешний вид будет уместен в интерьере любой ванной комнаты. Овальная форма чаши не только самая традиционная, но гигиеничная и функциональная.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность