Унитаз Santek ЛИГА 302141

Преимущества

Надежность

Долговечность

Этот унитаз - достойный бюджетный вариант. Его лаконичный внешний вид будет уместен в интерьере любой ванной комнаты. Овальная форма чаши не только самая традиционная, но гигиеничная и функциональная.