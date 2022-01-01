Унитаз Santek БОРЕАЛЬ WH111535

Преимущества

Надежность

Долговечность

SANTEK (Сантек) БОРЕАЛЬ Компакт тарельчатый (стандарт:1-реж.,дюро) WH111535. Коллекция "Бореаль" - строгая классика для любителей консервативного европейского стиля !Популярная коллекция санфарфора класса «эконом» - «Бореаль» уже несколько лет остается весьма востребованной и привлекательной для потребителя. Строгий дизайн нравится всем без исключения. Минималистичность стиля подчеркнута и дополнена уникальной эргономикой коллекции, что также по достоинству оценят потребители продукции «Сантек».