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Унитаз Santek БОРЕАЛЬ WH111535
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Унитазы
    Унитаз Santek БОРЕАЛЬ WH111535
    Арт. X169109010131
    Унитаз Santek БОРЕАЛЬ WH111535

      Унитаз Santek БОРЕАЛЬ WH111535

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010131

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		370х660х742
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) БОРЕАЛЬ Компакт тарельчатый (стандарт:1-реж.,дюро) WH111535. Коллекция "Бореаль" - строгая классика для любителей консервативного европейского стиля !Популярная коллекция санфарфора класса «эконом» - «Бореаль» уже несколько лет остается весьма востребованной и привлекательной для потребителя. Строгий дизайн нравится всем без исключения. Минималистичность стиля подчеркнута и дополнена уникальной эргономикой коллекции, что также по достоинству оценят потребители продукции «Сантек».

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность