Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)

Унитаз с бачком напольный Santek Лига 1wh302197 — комфортный и простой в монтировании. Его кристально белый цвет и классический дизайн подойдет к любому интерьеру ванной или уборной комнаты. Компактные размеры и минималистичная форма чаши позволяют разместить напольный унитаз методом нижнего подвода воды без лишних трудностей. Косой выпуск практичен и универсален для большинства канализационных систем многоквартирных домов. Унитаз напольный Santek Лига 1wh302197 купить можно в каждый дом.

Преимущества Santek Лига 1wh302197 с косым выпуском:

Простота;

Элегантность;

Чистота;

Надежность.

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