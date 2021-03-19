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Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
5.0
1
6 770 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Арт. X1691090448
5.0
1
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)

Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)

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6 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. X1691090448
5.0
1

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
759х339х641
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Унитаз с бачком напольный Santek Лига 1wh302197 — комфортный и простой в монтировании. Его кристально белый цвет и классический дизайн подойдет к любому интерьеру ванной или уборной комнаты. Компактные размеры и минималистичная форма чаши позволяют разместить напольный унитаз методом нижнего подвода воды без лишних трудностей. Косой выпуск практичен и универсален для большинства канализационных систем многоквартирных домов. Унитаз напольный Santek Лига 1wh302197 купить можно в каждый дом.

    Преимущества Santek Лига 1wh302197 с косым выпуском:

    • Простота;
    • Элегантность;
    • Чистота;
    • Надежность.

    Комплектация:

    • Чаша;
    • Бачок;
    • Арматура,
    • Комплект креплений;
    • Сиденье;
    • Инструкция;
    • Упаковка.