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Унитаз-компакт SANTEK ЛИГА 1.WH30.2.197 (косой)
Арт. X1691090448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|759х339х641
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Способ установки
|напольный
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Унитаз с бачком напольный Santek Лига 1wh302197 — комфортный и простой в монтировании. Его кристально белый цвет и классический дизайн подойдет к любому интерьеру ванной или уборной комнаты. Компактные размеры и минималистичная форма чаши позволяют разместить напольный унитаз методом нижнего подвода воды без лишних трудностей. Косой выпуск практичен и универсален для большинства канализационных систем многоквартирных домов. Унитаз напольный Santek Лига 1wh302197 купить можно в каждый дом.
Преимущества Santek Лига 1wh302197 с косым выпуском:
- Простота;
- Элегантность;
- Чистота;
- Надежность.
Комплектация:
- Чаша;
- Бачок;
- Арматура,
- Комплект креплений;
- Сиденье;
- Инструкция;
- Упаковка.