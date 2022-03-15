Напольный унитаз Santek БРИЗ WH109987
Арт. X169109010133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|90х360х660
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Способ установки
|напольный
- Унитаз напольный Santek Бриз WH109987 изделия Сантек изготовлены из качественной керамики. Особого внимания заслуживает уникальный дизайн отдельных моделей: плавные линии, изящная форма бачка и крышки, приятные расцветки. Один из этапов производства сантехники – покрытие специальной глазурью, придающей изделиям блеск, который не тускнеет со временем. Кроме того, покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами, обеспечивая самоочищение поверхности.
Преимущества
- Не тускнеет со временем
- Покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами