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Напольный унитаз Santek БРИЗ WH109987
5.0
2
Найти аналог
Унитазы
    Напольный унитаз Santek БРИЗ WH109987
    Арт. X169109010133
    5.0
    2
    Напольный унитаз Santek БРИЗ WH109987

      Напольный унитаз Santek БРИЗ WH109987

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		90х360х660
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз напольный Santek Бриз WH109987 изделия Сантек изготовлены из качественной керамики. Особого внимания заслуживает уникальный дизайн отдельных моделей: плавные линии, изящная форма бачка и крышки, приятные расцветки. Один из этапов производства сантехники – покрытие специальной глазурью, придающей изделиям блеск, который не тускнеет со временем. Кроме того, покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами, обеспечивая самоочищение поверхности.

        Преимущества

        • Не тускнеет со временем
        • Покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами