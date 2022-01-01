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Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067
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Унитазы
    Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067
    Арт. X169109010139
    Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067

      Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010139

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		375х635х785
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность