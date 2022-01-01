Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067
Арт. X169109010139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|375х635х785
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Способ установки
|напольный
- Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность