Унитаз Santek СЕНАТОР WH110067

Преимущества

Надежность

Долговечность

Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.