Унитаз Santek АНИМО WH110026

Преимущества

Надежность

Долговечность

SANTEK (Сантек) АНИМО Компакт косой (стандарт:1-реж.,дюро) WH110026. Коллекция «Анимо» - новая коллекция санфарфора класса «эконом», приобретённая у европейского концерна ROCA специально для выпуска под брэндом SANTEK.Коллекция "АНИМО" отвечает главным требованиям сегодняшнего покупателя - отличный дизайн, качественные комплектующие.