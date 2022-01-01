Унитаз Santek АНИМО WH110026
Арт. X169109010126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|380х630х750
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Способ установки
|напольный
- SANTEK (Сантек) АНИМО Компакт косой (стандарт:1-реж.,дюро) WH110026. Коллекция «Анимо» - новая коллекция санфарфора класса «эконом», приобретённая у европейского концерна ROCA специально для выпуска под брэндом SANTEK.Коллекция "АНИМО" отвечает главным требованиям сегодняшнего покупателя - отличный дизайн, качественные комплектующие.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность