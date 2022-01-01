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Унитаз Santek АНИМО WH110026
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Унитазы
    Унитаз Santek АНИМО WH110026
    Арт. X169109010126
    Унитаз Santek АНИМО WH110026

      Унитаз Santek АНИМО WH110026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010126

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380х630х750
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) АНИМО Компакт косой (стандарт:1-реж.,дюро) WH110026. Коллекция «Анимо» - новая коллекция санфарфора класса «эконом», приобретённая у европейского концерна ROCA специально для выпуска под брэндом SANTEK.Коллекция "АНИМО" отвечает главным требованиям сегодняшнего покупателя - отличный дизайн, качественные комплектующие.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность