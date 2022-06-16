Смеситель для биде Frap F5050 (40 мм)
Арт. X16982060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Латунный смеситель Frap F5050 для биде сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам