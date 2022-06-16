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Смеситель для биде Frap F5050 (40 мм)
5.0
2
1 185 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для биде Frap F5050 (40 мм)
    Арт. X16982060
    5.0
    2
    Смеситель для биде Frap F5050 (40 мм)

      Смеситель для биде Frap F5050 (40 мм)

      1 185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16982060
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      1 185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунный смеситель Frap F5050 для биде сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам