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Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
    Арт. О00000033029
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25

      Вибрационный насос Сибртех СВН300-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033029

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-25 кабель 25 м 99303 предназначен для подачи воды из колодцев и скважин. Имеет прочный алюминиевый корпус для долгого срока службы. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.

        Преимущества

        • Высокая производительность СИБРТЕХ СВН30025 99303
        • Трос и хомут для шланга в комплекте
        • Соединительный патрубок - 3/4"
        • Верхний забор воды
        • Алюминиевый корпус 