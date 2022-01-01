Вибрационный насос Сибртех СВН300-25
Арт. О00000033029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-25 кабель 25 м 99303 предназначен для подачи воды из колодцев и скважин. Имеет прочный алюминиевый корпус для долгого срока службы. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.
Преимущества
- Высокая производительность СИБРТЕХ СВН30025 99303
- Трос и хомут для шланга в комплекте
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Верхний забор воды
- Алюминиевый корпус