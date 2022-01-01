Преимущества

Высокая производительность СИБРТЕХ СВН30025 99303

Трос и хомут для шланга в комплекте

Соединительный патрубок - 3/4"

Верхний забор воды

Алюминиевый корпус

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-25 кабель 25 м 99303 предназначен для подачи воды из колодцев и скважин. Имеет прочный алюминиевый корпус для долгого срока службы. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.