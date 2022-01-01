Канальные вентиляторы 150 мм
Найдено: 5 товаров
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- Нет в наличииМощность, Вт: 29Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 358Max. напор воздуха, Па: 100
- Нет в наличииМощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 298Max. напор воздуха, Па: 62
- Нет в наличииВид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150
- Нет в наличииМощность, Вт: 126Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 432Max. напор воздуха, Па: 360
- Нет в наличииМощность, Вт: 22Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 320Max. напор воздуха, Па: 90
Канальные вентиляторы 150 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 881 рубль до 5 472 рубля. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.