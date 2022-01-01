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Канальная вентиляция

Канальные вентиляторы 200 мм

  • Диаметр воздуховодов, мм: 200
Найдено: 4 товара
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  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    18 270 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 920
    Max. напор воздуха, Па: 420
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    10 110 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    Мощность, Вт: 152
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1000
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    3 160 ₽
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    Мощность, Вт: 30
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 350
    Max. напор воздуха, Па: 55
    • Персональная скидка
  • Вентилятор круглый канальный Titan ВК-200
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-200
    Мощность, Вт: 140
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1200
    Max. напор воздуха, Па: 550
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Канальные вентиляторы 200 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 619 рублей до 12 710 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.