Канальные вентиляторы 200 мм
Найдено: 4 товара
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- 18 270 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 920Max. напор воздуха, Па: 420
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- 10 110 ₽Мощность, Вт: 152Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 1000Max. напор воздуха, Па: 600
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- 3 160 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 350Max. напор воздуха, Па: 55
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- Нет в наличииМощность, Вт: 140Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 1200Max. напор воздуха, Па: 550
Канальные вентиляторы 200 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 619 рублей до 12 710 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.