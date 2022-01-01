Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
    Арт. X699145407791
    Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
    Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
      Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
      Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434

      Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145407791

      Характеристики

      Производитель
      		Event
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Управление
      		механическое
      Обратный клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор канальный Планета П125ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.

        Преимущества:

        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения
        • Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси