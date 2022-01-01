Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434
Арт. X699145407791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Управление
|механическое
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Обратный клапан
|Нет
- Вентилятор канальный Планета П125ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Преимущества:
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения
- Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси