Вентилятор канальный Планета П125ВК 05434

Преимущества:

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения

Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси

Вентилятор канальный Планета П125ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.