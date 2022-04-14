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Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
5.0
2
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
    Арт. X699145407762
    5.0
    2
    Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
    Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
      Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
      Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125

      Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X699145407762
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Управление
      		без управления
      Обратный клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный центробежный канальный вентилятор ЭРА STELS 125 предназначен для приточно-вытяжной вентиляции помещений, жилых и общественных зданий. Рассчитан на продолжительную работу без отключения от сети. По типу защиты от поражения электрическим током относится к приборам класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должен быть заземлен.

        Преимущества

        • Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием
        • Оснащен крепежными элементами, что значительно упрощает монтаж
        • Оснащен однофазным двигателем на шарикоподшипниках с внешним ротором, оборудованным термоконтактным реле с автоматическим перезапуском
        • Рабочее колесо изготовлено из металла
        • Регулировка скорости вентилятора возможна с помощью бесступенчатого симисторного регулятора
        • Подача электропитания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку
        • Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды IPX4
        • Вид климатического исполнения вентилятора УХЛ 4.2 по ГОСТ 151590-69