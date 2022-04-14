Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
Арт. X699145407762
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Управление
|без управления
|
Обратный клапан
|Нет
- Компактный центробежный канальный вентилятор ЭРА STELS 125 предназначен для приточно-вытяжной вентиляции помещений, жилых и общественных зданий. Рассчитан на продолжительную работу без отключения от сети. По типу защиты от поражения электрическим током относится к приборам класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должен быть заземлен.
Преимущества
- Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием
- Оснащен крепежными элементами, что значительно упрощает монтаж
- Оснащен однофазным двигателем на шарикоподшипниках с внешним ротором, оборудованным термоконтактным реле с автоматическим перезапуском
- Рабочее колесо изготовлено из металла
- Регулировка скорости вентилятора возможна с помощью бесступенчатого симисторного регулятора
- Подача электропитания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку
- Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды IPX4
- Вид климатического исполнения вентилятора УХЛ 4.2 по ГОСТ 151590-69