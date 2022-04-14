Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125

Преимущества

Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием

Оснащен крепежными элементами, что значительно упрощает монтаж

Оснащен однофазным двигателем на шарикоподшипниках с внешним ротором, оборудованным термоконтактным реле с автоматическим перезапуском

Рабочее колесо изготовлено из металла

Регулировка скорости вентилятора возможна с помощью бесступенчатого симисторного регулятора

Подача электропитания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку

Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды IPX4

Вид климатического исполнения вентилятора УХЛ 4.2 по ГОСТ 151590-69

Компактный центробежный канальный вентилятор ЭРА STELS 125 предназначен для приточно-вытяжной вентиляции помещений, жилых и общественных зданий. Рассчитан на продолжительную работу без отключения от сети. По типу защиты от поражения электрическим током относится к приборам класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должен быть заземлен.