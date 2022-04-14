Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е
Арт. X6991454077118
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Обратный клапан
|Нет
|
Уровень шума, дБ
|75
- Канальный вентилятор Vanvent ВКВ-355Е – это отличное решение удаления пыли и лишней влаги из любых помещений. Он бесшумный, функциональный и экономичный и считается одним из лучших вариантов для установки в помещениях общественного пользования, в домах и квартирах. Его можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. При монтаже на открытом воздухе рекомендуется присоединить воздуховод с каждой из сторон выходных патрубков, что предотвратит попадание влаги на корпус.
Преимущества
- Корпус и крепление двигателя изготовлены из оцинкованной листовой стали
- Клеммная коробка из ПВХ-пластика обеспечивает защиту IP 44
- В комплекте с вентилятором поставляется кронштейн для быстрого и удобного монтажа вентилятора на стену или потолок
- Используются двигатели с внешним ротором
- Рабочее колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из композитного материала
- Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы имеют термозащиту с автоматическим перезапуском
- Регулирование скорости осуществляется с помощью трансформаторных или тиристорных регуляторов скорости