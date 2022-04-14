Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е

Преимущества

Корпус и крепление двигателя изготовлены из оцинкованной листовой стали

Клеммная коробка из ПВХ-пластика обеспечивает защиту IP 44

В комплекте с вентилятором поставляется кронштейн для быстрого и удобного монтажа вентилятора на стену или потолок

Используются двигатели с внешним ротором

Рабочее колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из композитного материала

Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы имеют термозащиту с автоматическим перезапуском

Регулирование скорости осуществляется с помощью трансформаторных или тиристорных регуляторов скорости

Канальный вентилятор Vanvent ВКВ-355Е – это отличное решение удаления пыли и лишней влаги из любых помещений. Он бесшумный, функциональный и экономичный и считается одним из лучших вариантов для установки в помещениях общественного пользования, в домах и квартирах. Его можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. При монтаже на открытом воздухе рекомендуется присоединить воздуховод с каждой из сторон выходных патрубков, что предотвратит попадание влаги на корпус.