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Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е
5.0
2
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е
    Арт. X6991454077118
    5.0
    2
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е

      Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454077118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vanvent
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канальный вентилятор Vanvent ВКВ-355Е – это отличное решение удаления пыли и лишней влаги из любых помещений. Он бесшумный, функциональный и экономичный и считается одним из лучших вариантов для установки в помещениях общественного пользования, в домах и квартирах. Его можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. При монтаже на открытом воздухе рекомендуется присоединить воздуховод с каждой из сторон выходных патрубков, что предотвратит попадание влаги на корпус.

        Преимущества

        • Корпус и крепление двигателя изготовлены из оцинкованной листовой стали
        • Клеммная коробка из ПВХ-пластика обеспечивает защиту IP 44
        • В комплекте с вентилятором поставляется кронштейн для быстрого и удобного монтажа вентилятора на стену или потолок
        • Используются двигатели с внешним ротором
        • Рабочее колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из композитного материала
        • Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы имеют термозащиту с автоматическим перезапуском
        • Регулирование скорости осуществляется с помощью трансформаторных или тиристорных регуляторов скорости