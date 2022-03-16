Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)

Преимущества

Световая индикация

Сверхтонкая лицевая панель

Низкое энергопотребление

Низкий уровень шума

Двигатель на шарикоподшипниках

Пластиковый обратный клапан

ABS-пластик

IP 24 - Степень защиты изделия

Защита от перегрева

Монтаж с помощью шурупов

Вытяжной вентилятор SLIM 4C применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Серия SLIM получила такое название благодаря сверхтонкой лицевой панели. Она позволяет вентилятору практически слиться с уровнем плитки или другого покрытия стены. Модель оснащена световой индикацией работы и обратным клапаном, который предотвращает проникновение неприятных запахов из шахты. Благодаря своей конструкции обладает высокой производительностью и отличается малошумной работой. Долгий срок службы обеспечивает надёжный электродвигатель с низким энергопотреблением и крыльчатка аэродинамической формы. Двигатель на шарикоподшипниках не требует дополнительного обслуживания и дает возможность установить вентилятор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (при снятии обратного клапана). Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект.