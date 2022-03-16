Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
Арт. X6991454080104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160x160x92
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вытяжной вентилятор SLIM 4C применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Серия SLIM получила такое название благодаря сверхтонкой лицевой панели. Она позволяет вентилятору практически слиться с уровнем плитки или другого покрытия стены. Модель оснащена световой индикацией работы и обратным клапаном, который предотвращает проникновение неприятных запахов из шахты. Благодаря своей конструкции обладает высокой производительностью и отличается малошумной работой. Долгий срок службы обеспечивает надёжный электродвигатель с низким энергопотреблением и крыльчатка аэродинамической формы. Двигатель на шарикоподшипниках не требует дополнительного обслуживания и дает возможность установить вентилятор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (при снятии обратного клапана). Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект.
Преимущества
- Световая индикация
- Сверхтонкая лицевая панель
- Низкое энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Двигатель на шарикоподшипниках
- Пластиковый обратный клапан
- ABS-пластик
- IP 24 - Степень защиты изделия
- Защита от перегрева
- Монтаж с помощью шурупов