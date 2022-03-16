Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
4.5
2
1 900 ₽
2 140 ₽
Вытяжные вентиляторы
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
    Арт. X6991454080104
    4.5
    2
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)

      Осевой вытяжной вентилятор Эра Slim 4C (100 мм)

      • -240 ₽
      1 900 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454080104
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x160x92
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -240 ₽
      1 900 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Вытяжной вентилятор SLIM 4C применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Серия SLIM получила такое название благодаря сверхтонкой лицевой панели. Она позволяет вентилятору практически слиться с уровнем плитки или другого покрытия стены. Модель оснащена световой индикацией работы и обратным клапаном, который предотвращает проникновение неприятных запахов из шахты. Благодаря своей конструкции обладает высокой производительностью и отличается малошумной работой. Долгий срок службы обеспечивает надёжный электродвигатель с низким энергопотреблением и крыльчатка аэродинамической формы. Двигатель на шарикоподшипниках не требует дополнительного обслуживания и дает возможность установить вентилятор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (при снятии обратного клапана). Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект.

        Преимущества

        • Световая индикация
        • Сверхтонкая лицевая панель
        • Низкое энергопотребление
        • Низкий уровень шума
        • Двигатель на шарикоподшипниках
        • Пластиковый обратный клапан
        • ABS-пластик
        • IP 24 - Степень защиты изделия
        • Защита от перегрева
        • Монтаж с помощью шурупов