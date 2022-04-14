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Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
    Арт. X699145408080
    5.0
    2
    Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
    Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
    Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
      Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
      Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02
      Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02

      Вытяжной вентилятор Эра Parus 5-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X699145408080
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		219х275х96
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вытяжной вентилятор ЭРА PARUS 5-02 – это современный бытовой вентилятор, который имеет прямоугольную форму и оригинальный дизайн. Его устанавливают в ванные комнаты, кухни, кладовые и другие помещения, требующие быстрой и качественной очистки от влажности, запахов или пыли. Вентилятор вытяжной Parus 5-02 изготавливается из качественного АБС-пластика белого цвета, который отличается высокой прочностью и длительным периодом эксплуатации. Он не боится ни влаги, ни солнечных лучей, ни резкой смены температуры. Купить Parus 5-02 будет действительно выгодно: такой бытовой прибор предельно быстро удаляет излишки влаги в помещении, хорошо очищает воздух от неприятного запаха или пыли. Способна порадовать почитателей чистоты и невысокая цена на вентилятор Parus 5-02. Такая модель обеспечит в доме необходимый уют и сэкономит электроэнергию!

        Преимущества

        • Соединяется с воздуховодом или устанавливается в вентиляционные шахты
        • Может крепиться к потолку или на стену (в комплекте идут все необходимые шурупы)
        • Современные шариковые подшипники в двигателе обеспечивают бесперебойную работу на протяжении действительно длительного срока (около 40 000 часов)
        • Движок имеет автоматическую защиту от перегревания и не нуждается в контроле работы или постоянном техническом обслуживании
        • Шнурковый включатель/выключатель и укороченный фланец, работает от сети 220/240 В