Преимущества

Соединяется с воздуховодом или устанавливается в вентиляционные шахты

Может крепиться к потолку или на стену (в комплекте идут все необходимые шурупы)

Современные шариковые подшипники в двигателе обеспечивают бесперебойную работу на протяжении действительно длительного срока (около 40 000 часов)

Движок имеет автоматическую защиту от перегревания и не нуждается в контроле работы или постоянном техническом обслуживании

Шнурковый включатель/выключатель и укороченный фланец, работает от сети 220/240 В

Вытяжной вентилятор ЭРА PARUS 5-02 – это современный бытовой вентилятор, который имеет прямоугольную форму и оригинальный дизайн. Его устанавливают в ванные комнаты, кухни, кладовые и другие помещения, требующие быстрой и качественной очистки от влажности, запахов или пыли. Вентилятор вытяжной Parus 5-02 изготавливается из качественного АБС-пластика белого цвета, который отличается высокой прочностью и длительным периодом эксплуатации. Он не боится ни влаги, ни солнечных лучей, ни резкой смены температуры. Купить Parus 5-02 будет действительно выгодно: такой бытовой прибор предельно быстро удаляет излишки влаги в помещении, хорошо очищает воздух от неприятного запаха или пыли. Способна порадовать почитателей чистоты и невысокая цена на вентилятор Parus 5-02. Такая модель обеспечит в доме необходимый уют и сэкономит электроэнергию!