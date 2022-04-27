Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050701720, 221x221 мм
Арт. X699145596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|255х240x255
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Макс. толщина, мм
|12
- Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050701720, 221x221 мм предназначена для поглощения колебаний, передающихся от работающего вентилятора на корпус воздуховода. Применяется в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С и влажности до 60%.
Преимущества
- Материал - сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная
- Высокая прочность и надежность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию
- Эффективное снижение уровня шума и вибрации
- Простота монтажа