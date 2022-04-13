Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тройник Лиссант, 160/100 мм
5.0
1
440 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник Лиссант, 160/100 мм
    Арт. X699145448
    5.0
    1
    Тройник Лиссант, 160/100 мм

      Тройник Лиссант, 160/100 мм

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145448
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр 2 отверстия, мм
      		100
      Диаметр 1 отверстия, мм
      		160
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу. Предназначен для разветвления вентиляционной системы из круглых вентиляционных труб диаметром 100/160 мм.

        Преимущества

        • Жесткость и надежность конструкции
        • Изготовлен из оцинкованной стали