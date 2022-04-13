Тройник Лиссант, 160/100 мм
Арт. X699145448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр 2 отверстия, мм
|100
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Диаметр 1 отверстия, мм
|160
- Тройник Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу. Предназначен для разветвления вентиляционной системы из круглых вентиляционных труб диаметром 100/160 мм.
Преимущества
- Жесткость и надежность конструкции
- Изготовлен из оцинкованной стали