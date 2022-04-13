Тройник Лиссант 250/125 мм
Арт. X699145456
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр 2 отверстия, мм
|250
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Диаметр 1 отверстия, мм
|125
- Тройник Лиссант 250/125 - элемент системы вентиляции, предназначенный для создания ответвлений от основного трубопровода в системах вентиляции. Применяется для разветвления участка сети вентиляционной системы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Тройники круглого сечения широко применяют для создания систем вентиляции промышленных, складских, торговых, жилых и других объектов.
Преимущества
- Изменение направления трассы
- Высокая герметичность и прочность соединения
- Простой монтаж
- Толщина металла - 0.5 мм
- Диаметр - 250/125 мм