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Тройник Лиссант 250/125 мм
4.0
1
253 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник Лиссант 250/125 мм
    Арт. X699145456
    4.0
    1
    Тройник Лиссант 250/125 мм

      Тройник Лиссант 250/125 мм

      253 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145456
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр 2 отверстия, мм
      		250
      Диаметр 1 отверстия, мм
      		125
      Все характеристики
      253 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Лиссант 250/125 -  элемент системы вентиляции, предназначенный для создания ответвлений от основного трубопровода в системах вентиляции. Применяется для разветвления участка сети вентиляционной системы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Тройники круглого сечения широко применяют для создания систем вентиляции промышленных, складских, торговых, жилых и других объектов.

        Преимущества

        • Изменение направления трассы
        • Высокая герметичность и прочность соединения
        • Простой монтаж
        • Толщина металла - 0.5 мм
        • Диаметр - 250/125 мм