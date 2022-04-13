Тройник Лиссант 250/125 мм

Преимущества

Изменение направления трассы

Высокая герметичность и прочность соединения

Простой монтаж

Толщина металла - 0.5 мм

Диаметр - 250/125 мм

Тройник Лиссант 250/125 - элемент системы вентиляции, предназначенный для создания ответвлений от основного трубопровода в системах вентиляции. Применяется для разветвления участка сети вентиляционной системы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Тройники круглого сечения широко применяют для создания систем вентиляции промышленных, складских, торговых, жилых и других объектов.