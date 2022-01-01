Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
Найдено: 32 товара
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- 290 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: оцинкованная сталь
- 3 200 ₽Тип оборудования: фильтр-боксМатериал: оцинкованная сталь
- 490 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: оцинкованная сталь
- 345 ₽Тип оборудования: тройникГабариты, мм: 315х325х160Материал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 2 620 ₽Тип оборудования: фильтр-боксГабариты, мм: 270x240x210Материал: оцинкованная стальСпособ установки: вертикальный, горизонтальный
- 1 770 ₽Тип оборудования: фильтр-боксГабариты, мм: 250x256x226Материал: оцинкованная стальСпособ установки: вертикальный, горизонтальный
- 1 260 ₽Тип оборудования: фильтр-боксГабариты, мм: 250x240x210Материал: оцинкованная стальСпособ установки: вертикальный, горизонтальный
- 800 ₽Тип оборудования: тройникГабариты, мм: 320х250х330Материал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 253 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: врезной
- 3 190 ₽Тип оборудования: фильтр-боксМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: вертикальный, горизонтальный
- 3 760 ₽Тип оборудования: фильтр-боксГабариты, мм: 206x294x295Материал: оцинкованная сталь
- 2 550 ₽Тип оборудования: фильтр-боксГабариты, мм: 202x244x245Материал: оцинкованная сталь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники из оцинкованной стали для воздуховодов в городе Ярославль по цене от 207 до 3760 рублей. В наличии более 32 наименований. Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.