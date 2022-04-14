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Тройник круглый 315/200 Лиссант 1081405790
5.0
1
790 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник круглый 315/200 Лиссант 1081405790
    Арт. X699145462
    5.0
    1
    Тройник круглый 315/200 Лиссант 1081405790

      Тройник круглый 315/200 Лиссант 1081405790

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145462
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр 2 отверстия, мм
      		200
      Диаметр 1 отверстия, мм
      		315
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник круглый 315/200 Лиссант 1081405790 - фасонный элемент, широко применяемый для организации вентиляционных систем в производственных цехах, складских помещениях и в зданиях самого различного назначения. Тройник круглых воздуховодов предназначается для создания ответвления от круглого воздушного канала. 

        Преимущества

        • Изменение направления трассы
        • Высокая герметичность и прочность соединения
        • Простой монтаж