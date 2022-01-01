Пластиковые воздуховоды
Найдено: 16 товаров
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- 705 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 2000х125х125Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 180 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 186х100х143
- 430 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 203х160х244
- 240 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 100х100х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 340 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 278х243х60
- 300 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 169х125х212
- 1 010 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 204х60х2000
- 310 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 125х125х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 470 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 160х160х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 900 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 160х160х2000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 640 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 100х100х2000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 520 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 120х60х2000
- 270 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 120х60х1000
- 185 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 194x159x60
- 470 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 204х60х1000
- Нет в наличииМатериал: ПВХ
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пластиковые воздуховоды в городе Ярославль по цене от 180 до 1010 рублей. В наличии более 16 наименований. Пластиковые воздуховоды можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.