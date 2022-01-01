Воздуховоды круглые пластиковые
Найдено: 7 товаров
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- 705 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 2000х125х125Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 240 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 100х100х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 310 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 125х125х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 470 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 160х160х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 900 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 160х160х2000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 640 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 100х100х2000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- Нет в наличииМатериал: ПВХ
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить воздуховоды круглые пластиковые в городе Ярославль по цене от 240 до 900 рублей. В наличии более 7 наименований. Воздуховоды круглые пластиковые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.