Тройник круглый 125/125 Лиссант 1081405310
Арт. X699145447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр 2 отверстия, мм
|125
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Диаметр 1 отверстия, мм
|125
- Тройник круглый 125/125 Лиссант 1081405310 - фасонный элемент, широко применяемый для организации вентиляционных систем в производственных цехах, складских помещениях и в зданиях самого различного назначения. Тройник круглых воздуховодов предназначается для создания ответвления от круглого воздушного канала.
Преимущества
- Изменение направления трассы
- Высокая герметичность и прочность соединения
- Простой монтаж