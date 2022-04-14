Тройник круглый 315/125 Лиссант 1081400160
Арт. X699145461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр 2 отверстия, мм
|125
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Диаметр 1 отверстия, мм
|315
- Тройник круглый 315/125 Лиссант 1081400160 - фасонный элемент, широко применяемый для организации вентиляционных систем в производственных цехах, складских помещениях и в зданиях самого различного назначения. Тройник круглых воздуховодов предназначается для создания ответвления от круглого воздушного канала.
Преимущества
- Изменение направления трассы
- Высокая герметичность и прочность соединения
- Простой монтаж