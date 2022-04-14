Преимущества

Изменение направления трассы

Высокая герметичность и прочность соединения

Простой монтаж

Тройник круглый 315/125 Лиссант 1081400160 - фасонный элемент, широко применяемый для организации вентиляционных систем в производственных цехах, складских помещениях и в зданиях самого различного назначения. Тройник круглых воздуховодов предназначается для создания ответвления от круглого воздушного канала.