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Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405290, 100/100 мм
290 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405290, 100/100 мм
    Арт. X699145342
    Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405290, 100/100 мм

      Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405290, 100/100 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X699145342

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.

        Преимущества

        • Жесткость и надежность конструкции
        • Изготовлен из оцинкованной стали