Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405290, 100/100 мм
Арт. X699145342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Тройник Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.
Преимущества
- Жесткость и надежность конструкции
- Изготовлен из оцинкованной стали