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Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм
5.0
2
140 ₽
Заглушки для дымохода
    Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм
    Арт. X699145313
    5.0
    2
    Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм
    Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм
      Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм
      Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм

      Заглушка Лиссант 1080800810, 200 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145313
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглая заглушка для воздуховодов ЛИССАНТ, 200 мм — фасонная часть воздуховода, предназначена для обеспечения максимальной герметичности воздушного канала, то есть исключения возможности подсосов и утечек воздуха, для направления воздушного потока согласно схеме, а также для защиты функционирующей или законсервированной вентиляционной системы от попадания внутрь воздуховодов воды, мусора, посторонних предметов.

        Преимущества

        • Герметичное замыкание канала
        • Простой монтаж
        • Изготовлена из качественной оцинкованной стали