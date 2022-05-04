Решетка вентиляционная Эра 3030МЦ, 300x300 мм
Арт. X6991454321622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|300x300x13
- Вытяжная стальная вентиляционная решетка ERA 3030МЦ используется для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри закрытых помещений. Применяется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов
- Изготавливается из стали, оцинкованной стали. Дополнительно окрашивается полимерной краской
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Для настенного или потолочного монтажа