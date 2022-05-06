Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 1515Р, 150x150 мм

Преимущества

Многоэлементная конструкция

Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации

Для настенного или потолочного монтажа

Монтаж с помощью саморезов или клея

Решетка имеет наклонные жалюзи

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка Р позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия

Решетка вентиляционная вытяжная ERA 1515Р предназначена декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Защищает от проникновения насекомых и грязи из вентиляционного канала в помещение.