Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
Арт. X699145430933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.338
- Накладная вентиляционная решетка Vents ABC 3535РР предназначена для вентиляционных ходов, играет декоративную и защитную роль. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам. Предусматривает отверстия для крепежа, они обеспечивают надежную фиксацию изделия. Основное предназначение: защита оборудования от пыли, насекомых, посторонних предметов. Имеет презентабельный внешний вид, а также широкий диапазон использования.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Решетка имеет наклонные жалюзи
- Крепится при помощи шурупов или клея
- Изготавливается из высококачественного пластика