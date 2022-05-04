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Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
5.0
2
490 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
    Арт. X699145430933
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 3535РР, 350x350 мм

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430933
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.338
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накладная вентиляционная решетка Vents ABC 3535РР предназначена для вентиляционных ходов, играет декоративную и защитную роль. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам. Предусматривает отверстия для крепежа, они обеспечивают надежную фиксацию изделия. Основное предназначение: защита оборудования от пыли, насекомых, посторонних предметов. Имеет презентабельный внешний вид, а также широкий диапазон использования.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Крепится при помощи шурупов или клея
        • Изготавливается из высококачественного пластика