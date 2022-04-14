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Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
5.0
2
700 ₽
Зонты для воздухоотводов из оцинкованной стали
    Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
    Арт. X699145316
    5.0
    2
    Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
    Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
    Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
      Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
      Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм
      Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм

      Дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320, 200 мм

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		350x240
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дефлектор дымоходной трубы Лиссант, 200 мм – небольшое устройство, которое устанавливается на вытяжное отверстие вентиляционной шахты. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии. Изготовлен из оцинкованной стали, характеризуется прочностью и устойчивостью к коррозии. Купить дефлектор дымоходной трубы Лиссант 1061000320 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества дефлектора дымоходной трубы Лиссант

        • Прочный
        • Легкий в установке
        • Устойчив к воздействию влаги
        • Не ржавеет

        Комплектация

        • Дефлектор
        • Упаковка