Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм
Арт. X6991456092211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Макс. толщина, мм
|0.5
- Дефлектор из нержавеющей стали Аквапул предназначается для обеспечения ровного, непрерывного воздушного потока в дымоходе. Благодаря своей аэродинамической конструкции, дефлектор также защищает дымоход от попадания в него воды, снега, льда и мелкого летящего мусора. Купить дефлектор из нержавейки стоит любому владельцу частного дома или дачи, оборудованной печью или камином с небольшой трубой, чтобы улучшить тягу при сильных порывах ветра или осадках.
Преимущества ветрового дефлектора Аквапул
- Увеличивает тягу
- Удлиняет трубу
- Предохраняет дымоход от осадков
- Защищает от ветра и влаги
Комплектация
- Дефлектор
- Упаковка