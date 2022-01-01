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Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм
2 390 ₽
Дефлекторы дымоходной трубы
    Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм
    Арт. X6991456092211
    Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм

      Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991456092211

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.5
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дефлектор из нержавеющей стали Аквапул предназначается для обеспечения ровного, непрерывного воздушного потока в дымоходе. Благодаря своей аэродинамической конструкции, дефлектор также защищает дымоход от попадания в него воды, снега, льда и мелкого летящего мусора. Купить дефлектор из нержавейки стоит любому владельцу частного дома или дачи, оборудованной печью или камином с небольшой трубой, чтобы улучшить тягу при сильных порывах ветра или осадках.

        Преимущества ветрового дефлектора Аквапул

        • Увеличивает тягу
        • Удлиняет трубу
        • Предохраняет дымоход от осадков
        • Защищает от ветра и влаги

        Комплектация

        • Дефлектор
        • Упаковка