Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 150/230 мм

Дефлектор из нержавеющей стали Аквапул предназначается для обеспечения ровного, непрерывного воздушного потока в дымоходе. Благодаря своей аэродинамической конструкции, дефлектор также защищает дымоход от попадания в него воды, снега, льда и мелкого летящего мусора. Купить дефлектор из нержавейки стоит любому владельцу частного дома или дачи, оборудованной печью или камином с небольшой трубой, чтобы улучшить тягу при сильных порывах ветра или осадках.

Преимущества ветрового дефлектора Аквапул

Увеличивает тягу

Удлиняет трубу

Предохраняет дымоход от осадков

Защищает от ветра и влаги

Комплектация