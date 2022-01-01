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Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм
520 ₽
Дефлекторы дымоходной трубы
    Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм
    Арт. X130504614
    Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм

      Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130504614

      Характеристики

      Производитель
      		Camino
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм представляет собой изделие, закрепляемое на вершине выхода печной трубы, которое украшает ее и защищает от негативных внешних воздействий. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии.

        Преимущества

        • Прочный
        • Легкий в установке
        • Устойчив к воздействию влаги