Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм
Арт. X130504614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|белый
- Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм представляет собой изделие, закрепляемое на вершине выхода печной трубы, которое украшает ее и защищает от негативных внешних воздействий. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии.
Преимущества
- Прочный
- Легкий в установке
- Устойчив к воздействию влаги