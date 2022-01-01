Преимущества

Прочный

Легкий в установке

Устойчив к воздействию влаги

Дефлектор дымоходной трубы Camino 00-00000120, 80 мм представляет собой изделие, закрепляемое на вершине выхода печной трубы, которое украшает ее и защищает от негативных внешних воздействий. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии.