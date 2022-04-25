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Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)
5.0
2
3 900 ₽
Теплоизоляция для теплых полов
    Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)
    Арт. X699145504103
    5.0
    2
    Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)

      Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)

      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X699145504103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина теплоизолирующего слоя, мм
      		5
      Эффективная площадь, кв. м
      		18
      Все характеристики
      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подложка под теплый пол ТИЛИТ СУПЕР ТП является вспомогательным материалом при установке теплоизоляции пола в доме или квартире. Состоит из вспененного полиэтилена с покрытием, фольгой и полимерной пленкой. Купить ТиЛит Рулон Супер ТП стоит потому, что предотвращает выход тепла, переданного от нагревательных элементов пола. Алюминиевая фольга распределяет его по всей площади, а пленка защищает подложку от загрязнения и воздействия стяжки. Материал имеет небольшую толщину, поэтому почти не увеличивает высоту всей конструкции теплого пола.

        Преимущества утеплителя для теплого пола ТиЛит Рулон Супер ТП

        • Разметка для удобства укладки греющих элементов
        • Алюминиевая фольга с высокой теплопроводностью равномерно распределяет тепло
        • Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия стяжки

        Комплектация

        • Подложка в рулоне
        • Упаковка