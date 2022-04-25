Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)

Преимущества утеплителя для теплого пола ТиЛит Рулон Супер ТП

Разметка для удобства укладки греющих элементов

Алюминиевая фольга с высокой теплопроводностью равномерно распределяет тепло

Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия стяжки

Комплектация

Подложка в рулоне

Упаковка

Подложка под теплый пол ТИЛИТ СУПЕР ТП является вспомогательным материалом при установке теплоизоляции пола в доме или квартире. Состоит из вспененного полиэтилена с покрытием, фольгой и полимерной пленкой. Купить ТиЛит Рулон Супер ТП стоит потому, что предотвращает выход тепла, переданного от нагревательных элементов пола. Алюминиевая фольга распределяет его по всей площади, а пленка защищает подложку от загрязнения и воздействия стяжки. Материал имеет небольшую толщину, поэтому почти не увеличивает высоту всей конструкции теплого пола.