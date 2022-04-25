Рулон Тилит Супер ТП (5 мм, 15 м)
Арт. X699145504103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Толщина теплоизолирующего слоя, мм
|5
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Эффективная площадь, кв. м
|18
- Подложка под теплый пол ТИЛИТ СУПЕР ТП является вспомогательным материалом при установке теплоизоляции пола в доме или квартире. Состоит из вспененного полиэтилена с покрытием, фольгой и полимерной пленкой. Купить ТиЛит Рулон Супер ТП стоит потому, что предотвращает выход тепла, переданного от нагревательных элементов пола. Алюминиевая фольга распределяет его по всей площади, а пленка защищает подложку от загрязнения и воздействия стяжки. Материал имеет небольшую толщину, поэтому почти не увеличивает высоту всей конструкции теплого пола.
Преимущества утеплителя для теплого пола ТиЛит Рулон Супер ТП
- Разметка для удобства укладки греющих элементов
- Алюминиевая фольга с высокой теплопроводностью равномерно распределяет тепло
- Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия стяжки
Комплектация
- Подложка в рулоне
- Упаковка