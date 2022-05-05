Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП16КП, 60x204/160 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Соединитель эксцентриковый Эра 620СП16КП, 60x204/160 мм - предназначен для соединения прямоугольных воздуховодов с круглыми. Соединяются напрямую с прямоугольными воздуховодами, с круглыми через соединитель соответствующего диаметра.