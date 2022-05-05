Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП16КП, 60x204/160 мм
Арт. X699145441935830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|160
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель эксцентриковый Эра 620СП16КП, 60x204/160 мм - предназначен для соединения прямоугольных воздуховодов с круглыми. Соединяются напрямую с прямоугольными воздуховодами, с круглыми через соединитель соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям