Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612ТФ10П, 60x120/100 мм
Арт. X699145441935806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель пластиковых воздуховодов Т-образный Эра 612ТФ10П, 60x120/100 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции и отводов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяется напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Соединяется напрямую с прямоугольными воздуховодами, а с круглыми - через соединитель соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из белого пластика
- Надежность
- Практичность
- Легкий вес