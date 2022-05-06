Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 12,5СКПО, 125 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Соединитель с обратным клапаном 12,5СКПО оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами соответствующего диаметра.