Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 12,5СКПО, 125 мм
Арт. X699145441569622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|125
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель с обратным клапаном 12,5СКПО оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям