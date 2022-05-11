Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 10СКПО, 100 мм
Арт. X699145441569621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 10СКПО, 100 мм - оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям