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Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
4.5
2
240 ₽
Соединители пластиковых воздуховодов
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
    Арт. X699145441935829
    4.5
    2
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм

      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935829
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		125
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Эксцентриковый соединитель плоского канала с круглым Эра 620СП12,5КП предназначен для прикрепления круглого воздуховода к прямоугольному. При подключении воздуховода с круглым сечением необходим подходящий по размеру переходник, для плоского таковой не требуется. Соединитель изготовлен из ABS-пластика, который отличается ударопрочностью, стойкостью к химическим соединениям, долгим сроком службы. Соединитель устойчив как к низким (до -40⁰С) так и к высоким (до 110⁰С) температурам. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить Эра 620СП12,5КП с доставкой в любой регион.

        Преимущества Эра 620СП12,5КП

        • Высокая прочность
        • Простота монтажа
        • Долговечность