Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620СП12,5КП, 60x204/125 мм

Преимущества Эра 620СП12,5КП

Высокая прочность

Простота монтажа

Долговечность

Эксцентриковый соединитель плоского канала с круглым Эра 620СП12,5КП предназначен для прикрепления круглого воздуховода к прямоугольному. При подключении воздуховода с круглым сечением необходим подходящий по размеру переходник, для плоского таковой не требуется. Соединитель изготовлен из ABS-пластика, который отличается ударопрочностью, стойкостью к химическим соединениям, долгим сроком службы. Соединитель устойчив как к низким (до -40⁰С) так и к высоким (до 110⁰С) температурам. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить Эра 620СП12,5КП с доставкой в любой регион.