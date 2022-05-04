Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620ТФ12,5П, 60x204/125 мм
Арт. X699145441935812
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|125
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель пластиковых воздуховодов Т-образный Эра 620ТФ12,5П, 60x204/125 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции и отводов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяется напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Соединяется напрямую с прямоугольными воздуховодами, а с круглыми - через соединитель соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из белого пластика
- Надежность
- Практичность
- Легкий вес