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Фольгированный самоклеющийся пенофол 2000 С-05 (30 п.м.)
4.5
2
200 ₽
Экраны для дымохода
    Фольгированный самоклеющийся пенофол 2000 С-05 (30 п.м.)
    Арт. X699145647
    4.5
    2
    Фольгированный самоклеющийся пенофол 2000 С-05 (30 п.м.)

      Фольгированный самоклеющийся пенофол 2000 С-05 (30 п.м.)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X699145647
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.8
      Макс. толщина, мм
      		5
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Пенофол-2000 С-05 (30 п.м.) - тепло-, пароизоляция с отражающим эффектом, материал на основе вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны. Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.

        Преимущества

        • Соответствует стандарту ГОСТ (Р 56729-2015)
        • Защищен от подделок. Алюминиевая фольга оснащена универсальной печатью и закрытым клеевым слоем
        • Наклеивается на поверхность самостоятельно, что значительно упрощает монтаж
        • Обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами
        • Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый
        • Поддерживаемые температуры: от -60 до +60 °C
        • Длина - 30 м