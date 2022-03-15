Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-2.0 (3000 об/мин, 2.2кВт, о/н ПрО)

Преимущества

Среднее давление

Направление вращения — правое

Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики

Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали

Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-2.0 одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Направление вращения — правое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева вентилятор снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. Устройство работает в диапазоне температуры воздуха от -40ºС до +40ºС. Успешно применяется в общеобменных вентиляционных системах административных, промышленных, жилых помещений.