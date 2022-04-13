Спирально навивной воздуховод из оцинкованной стали Лиссант 1080102920, 315 мм, 3 м

Преимущества

воздуховоды круглого сечения имеют улучшенные аэродинамические характеристики по сравнению с прямоугольными, в круглом канале ниже вероятность возникновения турбулентных потоков

экономичность, вытекающая из предыдущей особенности — для круглых воздуховодов можно использовать вентиляторы меньшей мощности

круглые воздуховоды из стали проще монтировать, для их крепления требуется меньше комплектующих

меньший вес упрощает не только монтаж, но и доставку продукции

наличие спирального шва повышает прочность воздуховода и устойчивость к резким перепадам давления

Воздуховоды завода Титан, круглые спиральные — один из наиболее часто применяемых в системах промышленной вентиляции тип воздуховодов. Это воздуховоды круглого сечения, производящиеся путем скручивания металлической ленты по спирали. Воздуховод спирально-навивной в стандартном варианте поставляется отрезками длиной 3 метра.