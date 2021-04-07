Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц

Особенности и преимущества

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева и перегрузок

Микропроцессорное управление

Небольшие габариты

Высокая скорость срабатывания защиты





Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 500/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 0.5 кВт. В стабилизаторе предусмотрена защита от перегрева и аварийное отключение нагрузки при превышении диапазона входного напряжения. Работой устройства управляет встроенный микропроцессор.