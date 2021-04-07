Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
Арт. X183142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|110x134x122
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 500/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 0.5 кВт. В стабилизаторе предусмотрена защита от перегрева и аварийное отключение нагрузки при превышении диапазона входного напряжения. Работой устройства управляет встроенный микропроцессор.
Особенности и преимущества
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева и перегрузок
- Микропроцессорное управление
- Небольшие габариты
- Высокая скорость срабатывания защиты