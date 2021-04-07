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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
4.6
94
2 190 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
    Арт. X183142
    4.6
    94
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-Ц

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183142
      4.6
      94

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		110x134x122
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 500/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 0.5 кВт. В стабилизаторе предусмотрена защита от перегрева и аварийное отключение нагрузки при превышении диапазона входного напряжения. Работой устройства управляет встроенный микропроцессор.

        Особенности и преимущества

        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева и перегрузок
        • Микропроцессорное управление
        • Небольшие габариты
        • Высокая скорость срабатывания защиты