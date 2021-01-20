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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500 Н/1-Ц
4.8
44
3 190 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500 Н/1-Ц
    Арт. X183149
    4.8
    44
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500 Н/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500 Н/1-Ц

      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183149
      4.8
      44

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 500 Н/1 Ц – недорогой и надежный бытовой прибор, с помощью которого получается не допустить порчи электротехники из-за перепадов напряжения в сети. Он выравнивает напряжение до номинальных 220 В при просадках от 140 В или повышении не выше 260 В. К стабилизатору можно подключить большинство моделей современной бытовой техники общей мощностью до 0,5 кВт. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 500 Н/1 Ц имеет пластиковый корпус, что значительно снижает его вес. Устанавливается на пол и легко транспортируется. В наличии сетевая вилка, облегчающая подключение к сети. Электронный дисплей отображает текущее напряжение и показывает состояние сети. На стабилизатор РЕСАНТА 500 Н/1 Ц напряжения цена выгодная, хотя этот аппарат позволяет сохранить в рабочем состоянии различную дорогостоящую технику. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 500 Н можно купить в магазине «Бигам», используя онлайн-форму заказа или связавшись напрямую с менеджером. Мы гарантируем оперативную доставку в назначенные сроки.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и вес – 260 x 200 x 110 мм и 2,6 кг
        • Удобство в транспортировке
        • Широкий диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В
        • Простота эксплуатации