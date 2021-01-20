Преимущества

Небольшие размеры и вес – 260 x 200 x 110 мм и 2,6 кг

Удобство в транспортировке

Широкий диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В

Простота эксплуатации





Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 500 Н/1 Ц – недорогой и надежный бытовой прибор, с помощью которого получается не допустить порчи электротехники из-за перепадов напряжения в сети. Он выравнивает напряжение до номинальных 220 В при просадках от 140 В или повышении не выше 260 В. К стабилизатору можно подключить большинство моделей современной бытовой техники общей мощностью до 0,5 кВт. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 500 Н/1 Ц имеет пластиковый корпус, что значительно снижает его вес. Устанавливается на пол и легко транспортируется. В наличии сетевая вилка, облегчающая подключение к сети. Электронный дисплей отображает текущее напряжение и показывает состояние сети. На стабилизатор РЕСАНТА 500 Н/1 Ц напряжения цена выгодная, хотя этот аппарат позволяет сохранить в рабочем состоянии различную дорогостоящую технику. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 500 Н можно купить в магазине «Бигам», используя онлайн-форму заказа или связавшись напрямую с менеджером. Мы гарантируем оперативную доставку в назначенные сроки.