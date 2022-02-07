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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000 H/1-Ц Lux
4.6
38
3 490 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000 H/1-Ц Lux
    Арт. X183969
    4.6
    38
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000 H/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000 H/1-Ц Lux

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183969
      4.6
      38

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		206x133x230
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H/1 Ц пригодится в любом частном хозяйстве. С помощью этого прибора можно избежать перегрузок электроинструмента из-за скачков напряжения в сети. Минимальное напряжение, с которым работает прибор, составляет 140 В, а максимальное – 260 В. В пределах этого диапазона на выходе напряжение составит 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H оборудован сетевой вилкой, что значительно упрощает эксплуатацию прибора. Максимальная мощность, которую способен поддерживать агрегат – 1 кВт, и суммарная мощность приборов, которые подключены к стабилизатору, не должна превышать это число. Прибор оборудован электронным дисплеем и воздушным охлаждением. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H стоит купить для обеспечения безопасной эксплуатации электрических приборов: от строительного инструмента до бытовой техники. Класс защиты IP20 дает возможность установки агрегата в запыленных помещениях или комнатах с повышенной влажностью. В магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА 1000 H/1 Ц Lux цена выгодная, а доставка осуществляется в назначенные сроки.

        Преимущества

        • Широкий диапазон стабилизируемого напряжения – от 140 до 260 В
        • Настенное крепление
        • Воздушное охлаждение