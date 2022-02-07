Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000 H/1-Ц Lux

Преимущества

Широкий диапазон стабилизируемого напряжения – от 140 до 260 В

Настенное крепление

Воздушное охлаждение





Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H/1 Ц пригодится в любом частном хозяйстве. С помощью этого прибора можно избежать перегрузок электроинструмента из-за скачков напряжения в сети. Минимальное напряжение, с которым работает прибор, составляет 140 В, а максимальное – 260 В. В пределах этого диапазона на выходе напряжение составит 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H оборудован сетевой вилкой, что значительно упрощает эксплуатацию прибора. Максимальная мощность, которую способен поддерживать агрегат – 1 кВт, и суммарная мощность приборов, которые подключены к стабилизатору, не должна превышать это число. Прибор оборудован электронным дисплеем и воздушным охлаждением. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1000 H стоит купить для обеспечения безопасной эксплуатации электрических приборов: от строительного инструмента до бытовой техники. Класс защиты IP20 дает возможность установки агрегата в запыленных помещениях или комнатах с повышенной влажностью. В магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА 1000 H/1 Ц Lux цена выгодная, а доставка осуществляется в назначенные сроки.