Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500 Н/1-Ц Lux

Преимущества

Широкий спектр напряжения сети для стабилизации, от 140 В

Простое подключение к сети

Высокая поддерживаемая мощность, до 1,5 кВт





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500 Н/1 Ц полностью нивелирует проблему скачков напряжения в электрической сети. Аппарат способен выдержать перепады с входным напряжением от 140 до 260 В, при этом на выходе давая 220 В. Сетевая вилка облегчит простое подключение через розетку. В комплекте навесные крепления для монтажа на стену. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1500 Н/1 Ц рассчитан на нагрузку 1,5 кВт, при этом аппарат автоматически выключается, если скачок напряжения выходит за рамки поддерживаемого диапазона. Напряжение стабилизируется за счет электродвигателя, а он в свою очередь охлаждается с помощью воздуховодов. В наличии электронный дисплей, отображающий состояние сети и панель управления для настройки устройства. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500 стоит купить также из-за повышенного класса защиты – IP20. Этот параметр позволяет использовать аппарат в запыленных помещениях и даже при повышенной влажности. КПД находится на уровне 97%. Магазин «Бигам» предлагает купить стабилизатор РЕСАНТА 1500 Н/1 Ц Lux по цене, оптимальной для товара с такими характеристиками. Доставка осуществляется по всей территории РФ.