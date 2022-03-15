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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500 Н/1-Ц Lux
5.0
2
3 990 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500 Н/1-Ц Lux
    Арт. X18351
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500 Н/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500 Н/1-Ц Lux

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18351
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		206x133x230
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500 Н/1 Ц полностью нивелирует проблему скачков напряжения в электрической сети. Аппарат способен выдержать перепады с входным напряжением от 140 до 260 В, при этом на выходе давая 220 В. Сетевая вилка облегчит простое подключение через розетку. В комплекте навесные крепления для монтажа на стену. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 1500 Н/1 Ц рассчитан на нагрузку 1,5 кВт, при этом аппарат автоматически выключается, если скачок напряжения выходит за рамки поддерживаемого диапазона. Напряжение стабилизируется за счет электродвигателя, а он в свою очередь охлаждается с помощью воздуховодов. В наличии электронный дисплей, отображающий состояние сети и панель управления для настройки устройства. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500 стоит купить также из-за повышенного класса защиты – IP20. Этот параметр позволяет использовать аппарат в запыленных помещениях и даже при повышенной влажности. КПД находится на уровне 97%. Магазин «Бигам» предлагает купить стабилизатор РЕСАНТА 1500 Н/1 Ц Lux по цене, оптимальной для товара с такими характеристиками. Доставка осуществляется по всей территории РФ.

        Преимущества

        • Широкий спектр напряжения сети для стабилизации, от 140 В
        • Простое подключение к сети
        • Высокая поддерживаемая мощность, до 1,5 кВт